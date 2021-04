Protestniki, ki so bili brez mask in varnostne razdalje, so s seboj prinesli transparente z napisi: Zdaj bije bitko vsak, saj vzeli bi še zrak, Uživajte, dokler lahko, Danes imamo pouk v trgovini s pohištvom in V šoli nosimo nasmeh, ne mask. Eden od transparentov pa je učitelje pozval k nošenju mask, testiranju in cepljenju, da bodo šole odprte.

Dogajanje so policisti zgolj spremljali, občasno so prek megafona izrekli kakšno obvestilo protestnikom. Okoli krožišča so se vozili taksisti in hupali. Pozneje se je skupini protestnikov na Glavnem trgu pridružilo večje število ljudi in skupaj so se odpravili na Trg svobode ter vpili Maske dol, vlada pa v zapor, je še zapisal Večer.

Poziv več civilnih iniciativ staršev, pedagogov in ostalih državljanov proti testiranju otrok na okužbo z novim koronavirusom je že presegel 15.000 podpisov, so medtem sporočili pobudniki.

To po njihovih besedah jasno kaže, da poseganja v temeljne ustavne in človekove pravice otrok in tudi ostalih državljanov ne dovolijo. Iniciative ugotavljajo, da oblast v imenu epidemije »avtoritativno ruši temelje pravne države, vztrajno uporablja represivne ukrepe, aparat neprava, pelje v brezno brez dna in uničuje osnovno bit človeka in ljudstva«.

Njihov cilj je ozaveščati, povezovati in zagovarjati identiteto človeka. Med omenjenimi civilnimi iniciativami sta denimo civilni iniciativi Otrok ne damo in Maske dol.

Epidemiološka slika v državi se sicer slabša. V petek so ob 4998 PCR testih potrdili 1296 okužb z novim koronavirusom. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb se je tako povečalo za štiri na 1047. V bolnišnicah zdravijo 531 covidnih bolnikov ali 16 bolnikov več kot dan prej, od tega 123 v enotah intenzivne terapije, kar je pet več. Umrlo je pet covidnih bolnikov, je danes sporočila vlada.