Šef policije v Belfastu Simon Walls je za britanski BBC pojasnil, da se je majhen lokalni protest sprevrgel v napad na policijo. Od okoli 100 udeležencev izgredov jih je policija aretirala sedem. Ranjenih je bilo 15 policistov.

Protesti so bili tudi v Londonderryju, kjer je bilo ranjenih še 12 policistov.

Do izgredov je prišlo po nekaj zaporednih nočeh nemirov na unionističnem območju Waterside v Londonderryju. »Nasilje ni nikoli odgovor. Zanj ni prostora v družbi,« je Lewis dejal po zadnjih nemirih. Kot je poudaril, v celoti podpira poziv tamkajšnje policije k miru.

Tako republikanci kot unionisti na Irskem so nezadovoljni zaradi trgovinskih dogovorov po izstopu Velike Britanije iz EU. Trdijo namreč, da so ti dogovori ustvarili dodatne ovire v odnosih med Severno Irsko in preostalim delom Velike Britanije.

Ta teden so se napetosti še okrepile, potem ko so se pristojni organi odločili, da ne bodo preganjali 24 politikov stranke Sinn Fein zaradi udeležbe na množičnem pogrebu v času ukrepov za zajezitev epidemije covida-19.

Vse vodilne stranke unionistov so zato zahtevale odstop vodje severnoirske policije Simona Byrneja, saj so ocenili, da je izgubil zaupanje javnosti.