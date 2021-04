Po prvotnih podatkih naj bi v nesreči umrlo najmanj 51 ljudi, a so v petek zvečer oblasti to številko popravile na 50. Poškodovanih je najmanj 178 ljudi. Nesreča se je zgodila v petek okoli 9.30 po krajevnem času (ob 3.30 po srednjeevropskem času) blizu obalnega mesta Hualien. Vlak s 492 potniki je tik pred predorom trčil v tovorno vozilo, ki je na železniške tire pred tem zdrsnilo z gradbišča nad progo, in se iztiril.

Po poročanju tajvanske državne tiskovne agencije CNA je tožilec v Hualienu zaprosil za nalog za prijetje upravnika gradbišča, saj naj ta ne bi pravilno zategnil zavor na vozilu. Zaslišanje je potekalo v petek zvečer, a so ga prekinili, saj se je upravnik gradbišča čustveno zlomil. Po plačilu varščine so ga danes izpustili na prostost, a ne sme zapustiti države. Namestnik ministra za promet in zveze Wang Kwo-tsai je medtem dejal, da na gradbišču ni bilo varnostne ograje, kar da je v nasprotju s predpisi.