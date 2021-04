Upravno sodišče je z izdajo začasne odredbe dovolilo tožniku in njegovi družini, da zapustijo državo in se na brniškem letališču vkrcajo na potniško letalo, so v petek sporočili s Pravne mreže za varstvo demokracije, ki je pri postopku sodelovala z Odvetniško pisarno Senica. Na ministrstvu odločitve upravnega sodišča še ne morejo komentirati. Navajajo pa, da je bila vladna odločitev o zaostrovanju režima na meji sprejeta na podlagi priporočila zdravstvene stroke ob upoštevanju poslabšanja epidemioloških razmer. Navsezadnje tudi Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) priporoča omejitev vseh nenujnih potovanj, so izpostavili.

Kot so zapisali, podatki ECDC kažejo, da se epidemiološka slika v večini sosednjih držav oziroma administrativnih enot držav v zadnjih dveh tednih drastično slabša. Povprečna 14-dnevna incidenca se je tako dvignila v vseh avstrijskih zveznih deželah, v večini hrvaških županij, v vseh madžarskih regijah in v večini italijanskih pokrajin. Slabše je tudi stanje v Sloveniji. »Kot je zdravstvena stroka že večkrat navedla, noben od ukrepov proti širjenju nalezljive bolezni covid-19 ni sam po sebi ključen za preprečevanje širjenja, ampak je ključen skupek vseh ukrepov,« so spomnili.

Po njihovih navedbah je namen vladnega ukrepa, da se z omejitvijo potovanj v države oziroma administrativne enote držav na rdečem seznamu prepreči oziroma omeji možnost socialnih stikov in s tem okužbe zdravih oseb. Pri tem po mnenju vlade ni pomembno, ali se oseba, ki odhaja v rdečo državo, pred odhodom testira ali ne, saj možnost okužbe v teh državah ni za testirane nič manjša. Pač pa je manjša za cepljene osebe in tiste, ki so bolezen prebolele.

Vladni odlok po navedbah ministrstva že sedaj dopušča več izjem. Tako prebolevnikom, cepljenim, čezmejnim dnevnim delovnim migrantov in nekaterim drugim s prebivališčem v Sloveniji dovoljuje, da zapustijo državo in odidejo v države na rdečem seznamu. Ob izstopu iz države morajo predložiti enaka dokazila, kot se v skladu s tem odlokom zahtevajo ob vstopu v državo. Poleg izrecno naštetih oseb lahko zapustijo državo tudi vsi tisti, ki izkažejo, da imajo prebivališče zunaj Slovenije, so še izpostavili na ministrstvu.