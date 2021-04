V nedeljo bo pretežno jasno, sredi dneva in popoldne pa v notranjosti Slovenije spremenljivo oblačno. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo sprva jasno s hladnim jutrom, popoldne bo oblačnost naraščala. Zapihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. V noči na torek bodo padavine zajele vso Slovenijo. Meja sneženja se bo spustila do nižin. V torek popoldne bodo padavine postopno ponehale, zvečer se bo pričelo jasniti. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastale bodo krajevne snežne plohe. Burja bo oslabela. Zjutraj bo v zatišnih legah nevarnost pozebe.

Vremenska slika: Hladna fronta je prešla Slovenijo. Za njo se iznad zahodne Evrope proti Alpam širi območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka od severa hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V nedeljo bo večinoma sončno in hladno. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka, Kvarnerju zmerna burja.