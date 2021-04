#video Dončić Dallas popeljal do zmage v New Yorku

Košarkarji Dallasa so ponoči v ligi NBA premagali New York Knicks z 99:86. Ključni igralec v ekipi iz Teksasa je bil vnovič Luka Dončić, ki je k zmagi prispeval 26 točk, osem skokov in sedem podaj.