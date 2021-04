Vogel, Krvavec in Kanin upajo še na četrti zagon žičnic to zimo

Do tega tedna je obratovalo še osem smučišč, zdaj jih je vlada z odlokom spet zaprla. Na Voglu, Krvavcu in Kaninu upajo, da bo ustavitev javnega življenja res trajala le enajst dni in da bodo lahko po 12. aprilu pri njih spet smučali.