Polnoletni državljani sedemmilijonske Bolgarije se jutri odpravljajo na parlamentarne volitve, na katerih se kljub lanskim velikim protestom in obtožbam o korupciji zmaga obeta vladajoči konservativni populistični stranki GERB premierja Bojka Borisova. Zato pa kaže, da noben blok ne bo zlahka sestavil večinske koalicije.

GERB lahko pričakuje 28,5 odstotka podpore, njegova glavna konkurentka socialistična stranka (BSP) pa 21 odstotkov, kaže povprečje anket podjetij Alpha Research in Trend, ki so jih objavili v četrtek. Skupno se prestop štiriodstotnega volilnega praga obeta sedmim strankam, nobena kombinacija pa ne zagotavlja hitre sestave vlade tudi zaradi pojava novih strank, nezaupljivih do obstoječih političnih elit.

Na tretjem mestu je ena od teh z imenom Obstaja takšen narod (ITN) glasbenika, igralca in televizijskega voditelja Slavija Trifonova, ki bi dobila 12,5 odstotka glasov. Sledi stranka turške manjšine DPS z drobec nižjo podporo. DPS je mogoč koalicijski partner Borisova, ima pa v njej precej vpliva turški predsednik Erdogan.

Potem so tu še tri manjše stranke. Ena je novo proevropsko zavezništvo treh strank Demokratična Bolgarija, ki naj bi dobilo okoli šest odstotkov podpore. V njem sodelujejo tudi Zeleni in stranka Da, Bolgarija Hrista Ivanova, nekdanjega pravosodnega ministra, ki je znan po svoji lanski akciji s čolnom v Črnem morju, ko je opozoril na nezakonito prilaščanje obale s strani tajkuna Ahmeda Dogana, kar je peljalo v velike proteste. Sledi Vstani.BG bivše ombudsmanke Maje Manolove, ki je organizirala proteste proti vladi, blizu volilnega praga je še zavezništvo nacionalistov Združeni domoljubi.

Volitve ob vrhuncu tretjega vala

Predvolilnih tem je bilo v najrevnejši članici EU res veliko, od ekonomije in obtožb o korupciji do afere z izgonom ruskih diplomatov zaradi vohunjenja kljub dobrim odnosom vlade z Moskvo in sporov s Severno Makedonijo, ki ji uradna Sofija zapira pot proti EU. Kaže pa, da bo imela največji vpliv na izid epidemija. Bolgarija je od vseh članic EU najpočasnejša pri cepljenju prebivalstva, Borisov, ki ima sicer tradicionalno tesne vezi z nemškimi krščanskimi demokrati, pa je tik pred zdajci dobil nekaj spodbude z dodatnimi odmerki cepiv v okviru solidarnostne sheme EU.

Toda najbolj bo epidemija očitno odločilna pri sami udeležbi. Država je na vrhuncu tretjega vala z več kot 4000 okužbami na dan in 10.000 obolelimi v bolnišnicah. Nizka udeležba lahko koristi tradicionalnim strankam z zvestimi volilci, tako Gerbu kot socialistom in DPS. Višja udeležba pa bi pomenila večjo podporo novim strankam, ki iščejo glasove nezadovoljnih z oblastjo in dosedanjo opozicijo. Anketna podjetja ocenjujejo, da se bo na volišča podalo med 2,5 in 2,9 milijona Bolgarov, toda udeležba lahko pade tudi na le 2,1 milijona. »Če bo na volilni dan prevladal strah pred okužbo, bodo lahko rezultati zelo drugačni. Zato je v tem trenutku virus tisti, ki ima v rokah volilnega aduta,« so zapisali v podjetju Alpha Research. ba, agencije