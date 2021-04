Trener Slaviša Stojanović je bil v torek pozitiven na testiranju v Bolgariji, medtem ko na nedavnem evropskem prvenstvu nogometašev do 21 let takega primera ni bilo zaslediti. Prav tako ne v primeru reprezentance A. Primeri pozitivnih se v športu hitro ugotavljajo. In jim je verjeti. A nešteto palčk v nos je bilo očitno zaman. Obenem so mednarodne tekme dovoljene. Kar si lahko razložimo s tem, da vlada bolj verjame mednarodnim kot domačim proceduram oziroma da ne verjame lastnim podsistemom. Povraten odziv seveda je, da podsistemi ne zaupajo vladi oziroma da v končni fazi nihče več ne verjame nikomur. Kar pa so vrata v norost. Kot apatijo.

Aja, v soboto v Angliji igrata Arsenal in Liverpool, v Franciji PSG doma pričakuje Lille, v Italiji pa Torino Juventus, če omenimo zgolj nekaj polderbijev, ki se obetajo. Vendar pa »koga briga«. Zanimanje za nogomet upada obče, kar je slabo. Ko ti enkrat začne upadati interes za nogomet, je to znak, da se vprašaš, kam greš in kaj je s tabo. No, vsaj ena tekma, ki se obeta ta vikend, bi skoraj morala zdramiti vsakogar. Leipzig – Bayern, verjetno največji derbi letošnjega nemškega prvenstva. Drugo proti prvouvrščenemu moštvu ob štirih točkah razlike. Slab teden potem, ko je nemška reprezentanca doma izgubila proti Severni Makedoniji, jedro reprezentance pa je bilo iz Bayerna. Na drugi strani za Leipzig igrata dva izmed najbolj ključnih igralcev Švedske in Srbije, ki sta bili v kvalifikacijah uspešni. Če kdaj, potem se zdi tokrat priložnost za stavo na domačine, bodisi za dvojni znak, če ne tudi zmago. Bržkone ob golih na obeh straneh. Seveda pa predvsem nikogar ne bo presenetil remi.