Po navedbah tujih medijev naj bi napadalec z avtom zapeljal med policista, ki sta varovala območje, nato pa se je zaletel v zaščitne bariere. Ob izstopu iz avtomobila je imel v roki nož, z njim pa naj bi poškodoval tudi enega policista. Napadalca naj bi nato po poročanju tujih medijev ustrelili in ga aretirali. Ranjena policista in napadalec so bili skupaj pripeljani v bolnišnico, neznani napadalec pa naj bi tam podlegel poškodbam in umrl. Kasneje je življenje izgubil tudi eden izmed ranjenih policistov.

Ameriški kongres za zdaj ostaja zaprt, v času napada pa je bil pretežno prazen. Zaprta so tudi bližja poslopja in ulice. Na pomoč je takoj priskočila tudi specialna enota, ki je zavarovala območje, saj je spomin na 6. januar, ko so privrženci Donalda Trumpa udrli v Kapitol, še zelo svež. Motiv za napad še ni znan.