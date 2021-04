#intervju Aleksej Nikolić, košarkar francoskega Gravelinsa: Želel bi si, da bi se pri Partizanu razpletlo drugače

Potem ko je slovenski košarkar Aleksej Nikolić pozdravil poškodbo kolka, zaradi katere je bil z igrišč odsoten pol leta, je bilo pričakovati, da bo pri Partizanu postopoma dobival priložnost za dokazovanje. Še posebno ker je Beograjčane takrat še vodil slovenski trener Sašo Filipovski. A to se iz različnih razlogov ni zgodilo, zato je 26-letni Postojnčan odšel drugam. Do konca sezone je podpisal za francoski Gravelins, kjer je nemudoma dokazal, da nikakor ni pozabil igrati košarke. Na dosedanjih petih tekmah povprečno dosega po 15,8 točke, 4,6 skoka in 4,4 asistence. Odlična forma Nikolića je tudi dobra novica za slovensko reprezentanco, ki jo konec junija čakajo kvalifikacije za olimpijske igre.