Vzrok dolge vrste za cepljenje računalniška napaka

Predvsem starejši občani, ki so bili danes dopoldne v Ljubljani naročeni na cepljenje proti covidu-19, so čakali tudi po dve uri, da so prišli na vrsto, čeprav so bili naročeni na uro. V zdravstvenem domu pojasnjujejo, da jim jo je zagodla informacijska tehnologija.