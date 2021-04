Kraj Lesce v radovljiški občini postaja vse bolj trgovsko središče. Številnim velikim trgovinam v bližini krožišča s harmoniko, ki povezuje gorenjsko avtocesto s cesto na Bled in v Bohinj, naj bi se pridružil še en trgovski center. Za njegovo gradnjo je investitor – ljubljanska družba MM Omikron – že dobil pravnomočno gradbeno dovoljenje. »Imena trgovskega centra še nismo izbrali, za zdaj ga poimenujemo Trgovski center Lesce,« je za Dnevnik v imenu investitorja pojasnila Metka Koprivc. Gradnjo, vredno približno osem milijonov evrov, so že začeli, zaključili naj bi jo še v letošnjem letu.

Trgovine, lekarna in gostinski lokal

Nov trgovski center naj bi, kot pojasnjuje Koprivčeva, obsegal šest trgovin z raznovrstno ponudbo. V njih bodo prodajali prehranske izdelke, oblačila in obutev, kozmetiko, športno opremo in mešano blago, v trgovskem centru pa bosta tudi lekarna in gostinski lokal. »V kompleksu bodo vrata odprle trgovine Spar, Müller, Hervis, Mass, KIK in Tedi,« pojasnjuje naša sogovornica in dodaja, da bodo lekarniško dejavnost izvajale Gorenjske lekarne. Ob dobrih 170 metrov dolgem in skoraj 40 metrov širokem nakupovalnem centru, ki bo obsegal pritličje in kletno etažo, je predvidenih tudi 200 parkirnih prostorov, večina naj bi jih bila v kleti. Kletna etaža bo povezana s pritličjem prek komunikacijskega jedra z vetrolovom, dvigali, stopniščem in sanitarijami, so še pojasnili. V trgovine se bo dalo priti z zunanje ulice, ki jo bo kril nadstrešek. Ravno streho naj bi zazelenili.

Investitorju za omenjeno gradnjo ni bilo treba pridobiti okoljevarstvenega soglasja. Kot izhaja iz obrazložitve sklepa Arso, pa bo novi trgovski center montažne izvedbe z južno stekleno vhodno fasado in leseno na severni strani. »Lokali v trgovskem centru se bodo po večini ogrevali z uporabo toplotnih črpalk zrak–voda, razen lokala na zahodnem robu objekta, ki se bo ogreval na zemeljski plin. Na skrajnem S in SV robu je predviden pas zelenice z drevoredom, prav tako tudi na JV in JZ strani vzdolž javnih poti. Gradbena dela za izvedbo nameravanega posega bodo trajala največ osem mesecev. Dela se bodo izvajala v dnevnem času, od ponedeljka do petka od 6. do 18. ure ter v soboto od 6. do 16. ure. Ob nedeljah ter praznikih gradbena dela ne bodo potekala,« je še zapisano v obrazložitvi Arsa.