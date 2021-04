Že velikokrat v minulem letu je marsikomu od nas, ki vanj ne verujemo, prišlo na misel, kako bi bilo, če bi bile sedanje vladajoče stranke v opoziciji, neka druga vlada pa bi z enakimi dejanji vladala.

Kaj bi bilo, če bi ministri neke druge vlade:

• nabavili maske iz papirja,

• nabavili neustrezne ventilatorje,

• izgubili tovornjak z zaščitnimi maskami,

• osebno posredovali za nakupe zaščitne opreme pri določenih dobaviteljih,

• prepustili zaposlene v domovih starejših občanov v času epidemije v veliki meri njihovi lastni iznajdljivosti,

• dovolili, da okuženi zaposleni v domovih delajo v rdečih conah,

• izvedli piarovski prelet letal nad Slovenijo v počastitev zmage nad epidemijo,

• ignorirali opozorila strokovnjakov in zamudili s pripravo ustreznih ukrepov za obvladovanje drugega vala,

• uvrstili Slovenijo med zmagovalce po številu smrti na svetu na milijon prebivalcev,

• zaprli šole in fakultete za štiri in več mesecev,

• uvedli policijsko uro in v nasprotju z mnenji epidemiologov pri njej vztrajali,

• prepovedali gibanje med občinami,

• zamujali s karantenskimi odločbami in dopustili, da okuženi hodijo na delo,

• nabavljali ne dovolj zanesljive hitre teste,

• zapovedali nošenje zaščitnih mask tudi na prostem in jih priporočili celo med tekom, sami pa šli brez maske na sproščen skupinski sprehod ob Kolpi,

• uporabljali vojaško retoriko za zastraševanje ljudi,

• novinarjem prepovedali navzočnost na novinarskih konferencah,

• nekaterim ministrom in strokovnjakom prepovedali sodelovati v oddajah na neuravnoteženih televizijah,

• neprestano koga obtoževali, bevskali in žalili, poniževali in izključevali,

• s svojim izražanjem strinjanja spodbujali sovražni govor in napade na drugače misleče na družbenih omrežjih,

• pritiskali na medije,

• grozili s tožbami novinarjem,

• menjali vse, ki niso naši, in si z imenovanji naših podrejali institucije,

• se norčevali iz sopotnikov in opozicije,

• prepovedali proteste,

• zahtevali od policistov, da izvajajo represijo nad državljani,

• se dičili sredi robocopov,

• napadali tožilce in sodnike,

• sprejemali ukrepe brez jasnih utemeljitev,

• neprestano spreminjali lastne odloke,

• zapirali, odpirali in spet zapirali,

• šli na pokušino prleških sendvičev ob sicer zaprtih gostilnah,

• se čudili, ker njihovih dobronamernih odlokov niti strokovnjaki ne razumejo,

• podeljevali koronabombončke tudi tistim skupinam prebivalstva, ki v koronakrizi niso prizadeti,

• popolnoma zanemarili stiske nekaterih panog in dejavnosti ter nekaterih skupin prebivalstva,

• poniževali ustvarjalce v kulturi ter aktiviste nevladnih organizacij,

• navidezno ponujali roko sodelovanja opoziciji, obenem pa zavračali vse njihove amandmaje pri sprejemanju zakonodaje,

• socialni dialog spremenili v monolog oblasti,

• pripravili načrt za okrevanje in odpornost brez sodelovanja ključnih deležnikov in opozicije,

• se zavestno ali zaradi nemarnega opravljanja dela decembra odrekli naročilu dodatnih 400.000 odmerkov cepiva,

• se vedno izogibali vsakršni osebni odgovornosti…

Prepričana sem, da bi težko sledili številnim interpelacijam in ustavnim obtožbam, če bi katera koli druga vlada počela le delček tega, kar je počela in kar počne Janševa. Janša in njegovi bi bili v svoji kritiki vladnih norosti neizprosni. Celo Jelinčič Plemeniti, ki rad omenja, da je treba svinjarijo počistiti, bi ob vseh naštetih »svinjarijah« taki vladi moral odreči svojo, kot sam trdi, državotvorno vsakokratno podporo. Mogoče bi se oglasil tudi predsednik države. Da se bo treba usesti, bi rekel. In prav bi bilo tako. Tako bi moralo biti.

Vsaka vlada, ki izvaja nečedne rabote, ki vnaša s svojim načinom dela, s svojimi dejanji in besedami toliko nemira, razdora in sovraštva med državljane, mora doživeti potop in jo mora doleteti kazen.

Vera v lik in delo katerega koli politika pa ni prava vera, je zgolj odvisnost. Človek, ki je odvisen, pa je večinoma nesrečen.

Magda Plementaš Lombar, Kranj