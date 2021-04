Strokovna skupina za covid-19: Izpljunjene pametne rešitve

Christian Drosten, ugledni nemški virolog, ki svetuje kanclerki Angeli Merkel, se je v torek razgovoril o škodljivih kolegih iz zdravniških vrst. Niso specialisti specifičnih področij, ki so strokovno podkovana za boj proti virusu in pandemiji. Kar pa jih ne ovira pri modrovanju, kako naj se država spopada s sars-cov-2. Škodljiv vpliv lažnih strokovnjakov krepijo tudi mediji, kadar skušajo ustvariti »lažno ravnovesje«, je opozarjal Drosten. Ko soočijo strokovnjaka in psevdostrokovnjaka, ustvarjajo vtis, kakor da so njuna mnenja enako tehtna. Pa niso. Niti približno.