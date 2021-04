Britney zaradi filma dva tedna jokala

Približno mesec dni po prikazovanju dokumentarnega filma Framing Britney Spears, v katerem novinarji New York Timesa razkrivajo ozadje očetovega skrbništva nad hčerko in njenim premoženjem ter vzpona in padca nekdanje pop princese, se je zdaj končno oglasila tudi sama pevka. Britney Spears pri nastanku dokumentarca, ki je sicer požel ogromno pozornosti, ni sodelovala. Še več, kot je zapisala na instagramu, jo je film, ko je bil prikazan, tako vznemiril, da je jokala dva tedna. Dodala je, da je videla samo dele filma, ki pa so bili dovolj, da so jo potrli. »Dokumentarca nisem gledala, a po tem, kar sem videla, sem se počutila osramočeno zaradi tega, kako so me prikazali… Jokala sem dva tedna… In še vedno kdaj jočem,« je zapisala 39-letna zvezdnica, ki očetovega skrbništva doslej še vedno ni komentirala, prav tako pa ni jasno, kakšno natančno je njeno duševno stanje.