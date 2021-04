Serija o Miloševiću razburja Srbe

V Srbiji so minuli teden, ko je minevalo dvajset let od aretacije Slobodana Miloševića, predvajali petdelno serijo o njem z naslovom Družina (Porodica), Miloševićeva hčerka Marija pa je zaradi nje že napovedala tožbo. Serija prikazuje tri dni v življenju Miloševića, v katerih je zadnje trenutke na svobodi – pred aretacijo in odhodom v Haag – preživljal s svojo ženo Miro, hčerjo in najbližjimi sodelavci. Pričakovati je bilo, da bo izzvala burne reakcije javnosti, in tako je tudi bilo. Nekatere je navdušila in menijo celo, da je preblaga, mnogi, sploh tisti, ki nekdanjega srbskega predsednika še vedno častijo, pa so nad njo ogorčeni, saj naj bi blatila lik in delo Slobodana Miloševića.