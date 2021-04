David Cameron je s premierskega stolčka (2010–2016) dejal, da so vse predobri odnosi med politiko, vlado, podjetništvom in denarjem vse predolgo prinašali umazanijo v britansko politiko, in obljubil, da bo odpravil politično koruptivno lobiranje. Leta 2009, leto pred tem, ko so ga Otočani izvolili za premierja, je celo napovedal, da je politično lobiranje »naslednji veliki škandal, ki čaka na to, da se zgodi«. To je izjavil po izbruhu razvpitega škandala s poslanskimi izdatki, ki je osramotil parlament in veliko večino poslancev. Vrsta ministrov, ministrov v senci in poslancev je takrat odstopila. Zaradi lažnih izdatkov in goljufij pri izdatkih je zaporno kazen odsedelo sedem poslancev in dva lorda.

Nasmihalo se mu je 60 milijonov Zdaj se je nekdanji premier ujel v zanko klasičnega primera škandala, ki ga je sam napovedal. Multimilijonar Cameron, ki naj bi imel pod palcem okoli 50 milijonov evrov, je odstopil kot premier in poslanec po brexitskem referendumu leta 2016, na katerem se je zavzemal za to, da Britanija ostane v EU. Referenduma mu ni bilo treba razpisati zaradi nobenega drugega razloga kot zato, da se ne bi konservativci zaradi razprtij o članstvu v EU razcepili. Leta 2018 naj bi zato, ker mu je bilo dolgčas, razmišljal o vrnitvi v politiko, pa se je raje zaposlil kot svetovalec in lobist nekdaj kontroverznega avstralskega milijarderja in bankirja Lexa Greensilla, ki se ima za revolucionarja verižnega financiranja, posojanja za posojanje denarja. Cameron naj bi se prijateljem pohvalil, da bo dobil en odstotek delnic banke, ki je bila lani na borzi vredna 5,8 milijarde evrov. Cameronu se je torej nasmihalo okoli 60 milijonov evrov njenih delnic. Ko je lobiral zanjo, se je »pozabil« prijaviti pri nadzornem telesu register svetovalskih lobistov (nastal, ko je bila sam premier), ki naj bi povečal transparentnost v motnih vodah političnega lobiranja.

Greensilla povezal s savdskim prestolonaslednikom Sedanjemu finančnemu ministru Sunaku je lani spomladi po izbruhu pandemije poslal vrsto sporočil na njegov zasebni telefon, v katerih ga je prepričeval, naj Greensillovo banko doda na seznam bank s posebnim dostopom do milijonov vladinih urgentnih covidnih posojil. Nekdanji premier je imel od marca do junija lani tudi deset virtualnih srečanj z drugimi vodilnimi možmi na finančnem ministrstvu; kmalu po zadnjem je Greensill capital dobila status posojilodajalke v programu posojil velikim podjetjem, katerih poslovanje je prizadela pandemija. Greensill se je pohvalil, da mu je Cameron pomagal povezati se s princem Mohamedom bin Salmanom, savdskim prestolonaslednikom, ki so ga nekateri po svetu hvalili kot reformatorja, dokler ga niso ameriške oblasti obtožile, da je odobril umor novinarja Washington Posta Džamala Hašokdžija na savdskem konzulatu v Turčiji leta 2018. Cameron je sprožil vik in krik že z obiskom pri princu oktobra 2019, ki so ga razglasili za »Davos v puščavi«. Kmalu zatem se jima je na novem srečanju pridružil Greensill. Srečali so se samo nekaj dni po tistem, ko je SoftBank Vision Fund, investicijski sklad najbogatejšega Japonca Masajošija Sona, ki je največji Greensillov investitor, v njegovo banko vložil dodatnih 566 milijonov evrov, potem ko je vložil že okoli 1,2 milijarde evrov. In kdo je največji vlagatelj v skladu SoftBank Vision Fund? Savdski državni premoženjski sklad, v katerem ima kot pri vsem drugem v Savdski Arabiji glavno besedo princ, ki vlada v ozadju prestola.