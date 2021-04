Eko sklad bo upravičencem dodelil nepovratno finančno spodbudo za izvedbo investicij v ukrepe učinkovite rabe energije. Poziv za subvencioniranje ukrepov v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje energetske revščine se bo financiral iz sredstev kohezijskega sklada in se bo izvajal do leta 2023. Tem gospodinjstvom se bodo s tem po navedbah Eko sklada izboljšale življenjske razmere, saj jim bodo energetske prenove prinesle dejanske prihranke pri stroških za energijo, zmanjšala pa se bo tudi poraba energentov in električne energije, ki za gospodinjstva z nizkimi prihodki predstavlja velik odstotek vseh življenjskih stroškov.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena za toplotno izolacijo strehe ali stropa v neogrevanemu prostoru, toplotno izolacijo fasade, vgradnjo energijsko učinkovitih oken ali vhodnih vrat, zamenjavo sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije in zamenjavo neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko. Sofinancira se lahko tudi vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Spodbuda tudi za stavbe, zgrajene pred 2003 Novost danes objavljenega razpisa je širši nabor stavb, na katerih se projekt lahko izvede, saj je spodbuda po novem lahko dodeljena za stavbe, zgrajene pred 1. januarjem 2003. Vlagatelj mora biti prejemnik denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka zadnjih zaporednih 12 mesecev pred vložitvijo vloge, medtem ko je bil pri predhodnem pozivu bil pogoj zadnjih devet mesecev pred vložitvijo vloge. Višina spodbude znaša 100-odstotkov upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 9620 evrov z DDV za izvedbo enega ali kombinacijo izbranih ukrepov oz. 15.000 evrov z DDV, če se spodbuda dodeli izključno za izvedbo ukrepa toplotna izolacija strehe ali stropa v neogrevanemu prostoru skupaj z menjavo strešne kritine.