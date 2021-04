Zadnja pika: EU went cancers whistling*

Slovenija bo v drugi polovici leta predsedovala Svetu Evropske unije. Cel kup naših uradnic in uradnikov ter na novo vpoklicanih študentk in študentov se že vneto pripravlja na pomembno priložnost, da mala Slovenija za krmilom velike EU premika Evropo in z njo svet. Da pa vsa ta silna uradniška horda slučajno ne bi skrenila s poti, ki jo nakazuje naš velecenjeni predsednik vlade, bi jim radi dali nekaj napotkov, ki naj se jih le držijo, ko bodo z evropskimi uradniki in voditelji komunicirali v kakopak pristnem evropskem jeziku – angleščini.