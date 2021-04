Carlisle Bells 1599 Anglija Konjeniške dirke na progi v angleškem Carlislu potekajo že od sredine 16. stoletja, prvič pa so nagrade podeljevali leta 1599. Nagrada sta bila zvonova, po katerih je dirka dobila ime, zmagovalec pa je dobil tudi srebrno puščico in še nekaj drugih malenkosti. Zgodovina meni, da je večji zvon darovala Lady Dacre, manjšega pa župan mesta Henry Baines. Po mnogih stoletjih so za nagrado obdržali samo zvonova, ki sta sicer dolga leta veljala za izgubljena. Na progi, ki meri okoli 1566 metrov, dirkajo s konji, ki so starejši od treh let, v zadnjih letih pa dosegajo rezultate okoli minute in 40 sekund. Ob zvonovih, ki preidejo v roke vsakokratnega zmagovalca, je omembe vredna aktualna prva nagrada 19.000 funtov. Na zadnji dirki junija 2019 (lani niso tekmovali) je zmagal konj Rousayan z džokejem Davidom Eganom. Prvi zmagovalci dirke niso znani, znano pa je, da so leta 1763 začeli organizirati tudi dirko za petletnike, in sicer jo je priredil kralj Jurij III., a zanjo po tem, ko so leta 1839 nagrado prepolovili, ni bilo več zanimanja. Mimogrede, v sodobnih časih ima Carlisle novo, sodobno tribuno.

Scorton Silver Arrow 1673 Anglija V angleški vasici Scorton so se 14. maja 1673 zbrali lokostrelci in streljali v 122 cm velike petbarvne okrogle tarče, oddaljene 100 jardov. Prvo srebrno puščico, za katero še vedno tekmujejo, je osvojil Henry Calverley. Tekmovanje je postalo prava uspešnica in od tistih časov, če ni bilo vojn, lakote in podobnih nesreč, so ga organizirali približno 300-krat. Jasno, prava srebrna puščica je v muzeju v Leedsu, zmagovalec pa dobi repliko, pa še to zgolj za eno leto. Mimogrede, od leta 1976 na podobnem tekmovanju nastopajo tudi ženske.

Palio di Siena 1729 Italija Na velikem glavnem trgu v toskanski Sieni že stoletja dvakrat na leto poteka konjska dirka posameznih mestnih kontrad (sosesk). Od kdaj natančno se tako zabavajo, ni povsem jasno, morda že od 14. stoletja, je pa gotovo, da je leta 1729 takratni mestni guverner postavil pravila, ki se jih približno držijo še danes. V igri je 17 mestnih kontrad, vsaka s svojimi barvami, zastavami, uniformami in imeni, v glavnem po živalih. S 65 zmagami je na vrhu kontrada Oca (gos), nazadnje – 16. avgusta 2019 – pa je zmagala kontrada Selva (gozd).

Royal Musselburgh Old Club Cup 1774 Škotska Na Škotskem so se prvi golf klubi začeli pojavljati v začetku 18. stoletja. Golf klub Royal Musselburgh iz Levenhall Linksa, menda šesti po vrsti, je bil ustanovljen leta 1774 in takrat so organizirali tudi prvi turnir z nazivom Old Club Cup. Zmagal je Thomas McMillan, ki je kmalu zatem postal tudi prvi človek kluba. Klub ima že dolgo drug naslov, a so na Škotskem prepričani, da gre za golf turnir z najdaljšo tradicijo na svetu. Po mnenju kluba je celo povsem mogoče, da je Old Club Cup še nekaj starejši.

Sinjska alka 1818 Hrvaška Zgodovina je prepričana, da je 700 hrvaških vojakov iz Sinja 14. avgusta 1715 s pogumnim in spretnim bojevanjem odbilo napad 60.000 turških vojakov. V njihovo čast so začeli v Sinju občasno organizirati konjeniško igro, ki jo zapisi prvič omenjajo leta 1784. Sinjska alka je konjeniška igra s kopjem, ki jo je Unesco leta 2010 vpisal na seznam svetovne nematerialne dediščine. Prvega zmagovalca se spominjajo iz leta 1818, ko je avstrijski dvor prispeval bogato nagrado – zmagovalec je bil Frano Tripalo. Lani je zmagal Ivo Zorica.

America’s Cup 1851 ZDA Na najstarejšem mednarodnem tekmovanju so prvič jadrali okoli otoka Wight, ob 13 angleških jadrnicah je zmagala edina ameriška – z imenom America. Američani so imeli tudi naslednja leta več uspeha kot drugi. Pravzaprav so jih prvič premagali šele leta 1983, ko so bili boljši Avstralci, v zadnjih letih pa veljajo za najboljše Novozelandci. Marca, pred nekaj tedni, so spet slavili: Emirates Team New Zealand je premagal italijansko Luno Rosso Prada Pirelli. Mimogrede, daleč najboljše moštvo v zgodovini pokala je New York Yacht Club.

Claret Jug 1860 Škotska Turnir, ki ga imenujejo The Open Championship, pa tudi British Open, je eden od štirih največjih golf turnirjev na svetu (preostali trije se odvijajo v ZDA) in se zgodi vsako leto tretji petek v juliju. Ime Claret Jug (bokal za vino claret) je dobil po pokalu, ki so ga za zmago na turnirju začeli podeljevati leta 1872, čeprav ga takrat niso pravočasno naredili, prejšnjega Challenge Belt pa je po treh zaporednih zmagah domov odnesel legendarni Young Tom Morris, ki je bil eden prvih profesionalcev in ki je zmagal tudi leta 1972. Leta 2019 je turnir dobil Shane Lowry.

Scottish Cup Trophy 1874 Škotska Pravzaprav se je najstarejše redno nogometno tekmovanje začelo že leto prej, zmagovalca pa so dobili po sistemu izpadanja 21. marca 1874, ko je Queen's Park iz Glasgowa pred 2500 gledalci v finalu premagal Clydesdale z 2 proti 0. Queen's Park je zmagal tudi v naslednjih dveh letih in je z desetimi pokali tretji najuspešnejši klub škotskega pokala (nazadnje je pokal osvojil leta 1893). Pred njim sta velika tekmeca iz Glasgowa: Celtic, ki je zmagal v finalih kar 40-krat, in Rangers, ki je osvojil 33 pokalnih naslovov.

Wimbledon Trophies 1877 Anglija Eden od štirih turnirjev za grand slam se od leta 1877 vsako leto (izjema so vojne in pandemije) odvije v Londonu. Prvič je na najstarejšem teniškem turnirju zmagal Britanec Spencer Gore in šele leta 1907 je zmagal prvi tujec, Avstralec Norman Brookes. Ženske so prvič nastopile leta 1884, ko je Maud Watson v finalu premagala sestro Lilian. Ker lani turnirja ni bilo, je aktualna zmagovalka iz leta 2019 Romunka Simona Halep, ki je premagala Sereno Williams. Med moškimi je bil najboljši Novak Đoković, ki je premagal Rogerja Federerja.