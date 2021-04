Kobacanje nacionalne vizije v košari, polni denarja

Le malo pojavov v gospodarstvu me pušča tako zbeganega kot evropski program za okrevanje, imenovan NextGenerationEU, in slovenski nacionalni načrt za okrevanje in odpornost. Ko k tem občutkom prištejem še tiste iz političnega in vsakodnevnega življenja, se v resnici vprašam, komu sem se zameril, da moram na stara leta živeti v svetu, ki ga urejajo ne dovolj izobraženi in inteligentni ljudje, ljudje brez vizij, s katerimi bi se zagledali vsaj malo v prihodnost.