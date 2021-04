Goran Vojnović: Aj dont baj it!

Pred dobrim letom dni, točneje 26. februarja leta 2020, sem se na tem mestu naivno spraševal, zakaj se poslanci SMC in DeSUS delajo neumne in se pretvarjajo, da ne vedo, s kom podpisujejo koalicijsko pogodbo. Prav nobenega razloga ni, sem takrat modroval, da bi ob tem, ko morajo Janševi najnovejši koalicijski partnerji nujno izpasti pohlepni, sebični in oportunistični, izpadli še skrajno neumni. Pa se je eno pandemijo pozneje izkazalo, da sem reveže precenjeval. Izjave Janje Sluga, Branislava Rajića, Igorja Zorčiča in Jurija Lepa ob njihovem nedavnem izstopu iz koalicije namreč kažejo, da se pred dobrim letom dni niso pretvarjali in da resnično niso vedeli, kaj delajo.