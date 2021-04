Boris Dežulović: Kako prevesti Hrvata

Ali lahko na primer Slovenec prevaja dalmatinskega pisca v slovenščino? Ali lahko – in ali sploh sme – neki srednjeevropski protestantski Slovenec prevajati nekega sredozemskega anarhoateističnega Hrvata v slovenščino? Nekoč davno, preden smo ozavestili osebne in kolektivne identitete, bi bilo to vprašanje neumno. Ali lahko slovenski prevajalec prevaja Hrvata? Seveda lahko: kdo drug pa ga bo, za božjo voljo, v slovenščino sploh prevedel?