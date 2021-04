V Kongu je bila otroška prostitucija ob prodajanju otrok in žensk kot spolnih sužnjev velik problem že pred pandemijo, koronakriza pa je število otrok, ki prodajajo svoja telesa za spolne usluge, še povečala. Za koliko, oblasti točno ne vedo, toda na cestah se ponuja vse več najstnikov, opažajo nevladne organizacije. Ena izmed njih je po poročanju Reutersa tudi 15-letna deklica Naomi, ki jo je zaradi vse težjega shajanja iz mesca v mesec njena mati, tudi sama prostitutka, nagovorila, naj se ji pridruži pri služenju denarja s prodajanjem svojega telesa. Skupaj z mamo na cestah Kinšase poskušata zaslužiti dovolj denarja, da bi trojica z osemletnim bratom uspela prebroditi mesec. Naomi tako zdaj sodi v skupino šegujev, otrok, starih med 13 in 16 let, ki so v državi, kjer tri četrtine prebivalstva živi z manj kot dvema dolarjema dnevno, že pred pandemijo beračili in se prostituirali za preživetje. Rada bi se vrnila v šolo, a si tega ne more privoščiti, ker potem družina ne bi preživela. Čeprav je za prisilno prostitucijo in prodajo spolnih sužnjev v državi že poldrugo desetletje zagrožena kazen od pet do 20 let zapora, oblasti še vedno ostajajo precej nemočne. V prostitucijo so vpletene tudi številne tolpe, ki od žensk izsilijo del zaslužka za varovanje pred napadi. Število otrok in odraslih, ki se prostituirajo, se je v prejšnjih mesecih tako povečalo, da se prostitutke, ki so že dlje časa v tem poslu, pritožujejo nad upadom prihodkov, ki znašajo nekaj dolarjev dnevno.