Tako naj bi mladi svoje veščine v rolkanju izpopolnjevali v varnem okolju. Denar je začel zbirati lani jeseni z množičnim financiranjem njegove poti po Avstraliji. Zadal si je namreč nalogo, da bo z rolko prevozil vzhodno obalo od Melbourna na jugu in vse do Cairnsa na severu države. V nahrbtnik si je spravil najnujnejša oblačila, orodje za popravilo rolke, plastenko vode in kamero. Na glavo si je poveznil ruto, da ga ščiti pred soncem, in se odpravil na pot. Doslej je prevozil že tretjino okoli 3600 km dolge poti in zbral skoraj že celotno zastavljeno vsoto 25.000 dolarjev za rolkarje v Laosu. V povprečju na dan prevozi 70 km. Ljudje na poti ga bodrijo, se ustavljajo in mu dajejo prigrizke ter vodo. Spet drugi so mu ponujali prevoz in so bili začudeni, kaj počne, potem ko je njihovo ponudbo odklonil in jim povedal svojo zgodbo. Po dolgih dnevih na cesti noči preživi kot couchsurfer pri ljudeh, ki so mu posteljo ponudili preko spletnih družbenih omrežij, kjer beleži svoje prevožene kilometre. Doslej je moral zaradi obrabljenosti zamenjati že pet parov športnih copat. Ko bo čez nekaj mesecev dosegel Cairns, želi najprej imeti veliko zabavo, nato pa bi si rad privoščil še masažo stopal.