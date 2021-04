Ob tej sodni zmagi irska vlada zdaj tudi načrtuje, da bo mnogim pubom na podeželju vdahnila novo življenje. Ministrica za podeželje Heather Humphreys je predstavila petletni načrt vlade, s katerim se Irska po eni strani posredno pripravlja na novo realnost daljših obdobij pandemičnih omejitev, hkrati pa bo poskušala ljudi prepričati, da se preselijo na podeželje oziroma ga ne zapuščajo. In v središču tega načrta so prav pubi. V njih in drugih javnih prostorih, ki se čez dan ne uporabljajo, nameravajo vzpostaviti centre za delo na daljavo. »Desetletja smo spremljali trend selitve mladih ljudi iz njihovih lokalnih skupnosti, da bi živeli in delali v večjih mestih. Z izhodom iz pandemije se nam ponuja najboljša priložnost, da obrnemo ta trend,« je dejala Humphreysova. Vlada želi taka delovna središča na podeželju omogočiti tako za državno upravo kot za gospodarski sektor. Delo na domu naj bi sprva obdržala petina državnih uslužbencev, tudi zasebni sektor pa želijo z davčnimi olajšavami prepričati, da bi njihovi zaposleni opravljali delo od doma s podeželja. Hkrati s temi spodbudami bo uradni Dublin odpravil tehnološke pomanjkljivosti, ki so jih v prejšnjih mesecih pri delu s podeželja občutili številni državljani. S skoraj tremi milijardami evrov investicij v hitra internetna omrežja nameravajo na ruralnih območjih vzpostaviti mestom enake delovne pogoje.