Subjektiv: Cerkev in (za)upanje

Če izvzamemo SDS in njene satelite, strankarske in interesne, bi v Sloveniji težko našli pomembno nevladno institucijo, ki v drugem letu korone še zaupa oblastem. Še več, ki v času, ko nam pred očmi razpada gotovost, da kapitani korone razločijo med cunamijem in jadrnico na obzorju, to tudi javno razglaša. In vendar obstaja. Cerkev je takšna institucija.