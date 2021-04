Sanolabor je ponudil ceno 1,37 evra za test, torej bo država za milijon testov plačala 1,137 milijona evrov.

Predvidena je nabava okoli 50.000 testov na teden, pri čemer lahko količine posameznih naročil odstopajo za 30 odstotkov. Sanolabor bo moral celotno naročilo izpolniti najkasneje do 1. decembra.

Ministrstvo je sicer objavilo javno naročilo 18. februarja, nanj se je odzvalo 22 ponudnikov. Od tega je 12 ponudnikov tudi predložilo vzorec hitrega testa, kot ga je zahtevalo ministrstvo.

Kacin: Sloveniji 46.000 odmerkov od dodatnih 10 milijonov odmerkov Pfizerjevega cepiva

Slovenija bo od 10 milijonov dodatnih odmerkov cepiva Pfizerja in BioNTecha, ki so jih preusmerili iz druge polovice leta v drugo četrtletje, prejela 46.000 odmerkov, je za STA potrdil koordinator za logistiko cepljenja proti covidu-19 Jelko Kacin.

Pojasnil je, da je to načelen dogovor z Evropsko komisijo, na podlagi katerega bodo s Pfizerjem sklenili dogovor o dobavi dodatnih odmerkov. V državo bodo prišli v naslednjih tednih, bodisi skupaj z že napovedano pošiljko cepiv bodisi v posebni pošiljki.

Za prihodnji teden se sicer pričakujeta dve pošiljki cepiv proti covidu-19 v Slovenijo, 40.950 odmerkov cepiva Pfizer in BioNTech ter 12.000 odmerkov Moderne.

Cepiva Pfizerja in BioNTecha ter Moderne bodo uporabili za druge odmerke starejših od 70 let in posebej ranljive kronične bolnike. S Pfizerjevim cepivom cepili osebe, stare od 65 do 69 let, na voljo ga bo za okoli 47 odstotkov naročil, nekaj cepiva Moderne nameravajo razdelili v večje regijske cepilne centre.

Poleg tega pa lahko NIJZ za prihodnji teden izda cepiva AstraZeneca, v četrtek je namreč v državo prišlo 45.600 odmerkov tega cepiva, za vsa naročila, ki so prišla za celjenje oseb, starih od 60 let do 64 let. Izvajalce cepljenja pa bodo še enkrat pozvali, da lahko cepivo AstraZeneca dodatno naročijo za starostno skupino od 65 do 69 let za tiste osebe, ki bi želele cepljenje opraviti čim prej.