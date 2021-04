V prvih treh letošnjih mesecih skupaj so v Sloveniji prodali 16.291 osebnih vozil, kar je 12,3 odstotka več kot v prvem lanskem trimesečju, kažejo podatki Trgovinske zbornice Slovenije. Največ osebnih vozil je marca prodal Volkswagen (1037), sledila sta Škoda (804) in Renault (782). Tudi v prvih treh mesecih je med prodanimi osebnimi avtomobili vodil Volkswagen (2619), sledila sta Škoda (2168) in Renault (1780). Vsi trije skupaj obvladujejo 40,3 odstotka slovenskega trga.

Med posameznimi modeli so bili oktobra najbolj priljubljeni Renaultov Clio (382), Daciin Duster (342), Škodin Kamiq (189) in Volkswagnov T-cross (185). Clio je najbolje prodajani model tudi v obdobju od začetka leta do konca prejšnjega meseca, in sicer so jih prodali 826.

Marca se je povečala tudi prodaja lahkih gospodarskih vozil. Prodali so jih 1103, kar je 178,5 odstotka več kot marca lani. V treh mesecih je bilo prvič registriranih 2902 teh vozil, to pa je 33,4 odstotka več kot v prvem četrtletju lanskega leta. Med prodanimi lahkimi gospodarskimi vozili je bilo oktobra največ Renaultovih Masterjev (151), Fordovih modelov transit custom (134) in Volkswagnovih Crafterjev (110). Enak vrstni red je tudi, če se upošteva podatke za prve tri mesece letos.