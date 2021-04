Generalna direktorica direktorata za šport Mojca Doupona v primeru vnovične zaustavitve športa trobi v isti rog kot slovenska vlada. Čeprav prihaja iz športnega okolja, ne želi prepoznati stiske, v kateri so se znašle športne organizacije. V odgovoru petim velikim športnim zvezam se skriva za zaveso zaustavitve javnega življenja, ki to pravzaprav ni.

Strokovnjakinja za športno vzgojo in nekdanja profesorica na fakulteti za šport je na cedilu pustila dejavnost, s katero se ukvarja tudi sama. »Edini način, da se ustavi širjenje virusa, je zmanjšanje števila stikov oziroma zmanjšanje interakcije med državljani, za kar je bilo potrebno sprejeti niz ukrepov. Ta odločitev vpliva tudi na področje športa,« je zapisala Mojca Doupona, pri čemer ni navedla nobenega verodostojnega argumenta, zakaj država ni v celoti uvrstila športa med izjeme enajstdnevne delne ustavitve javnega življenja.

Doupona se tako kot premier Janez Janša izgovarja, da je zapora športa posledica predloga stroke, pri čemer ni jasno, kdo so strokovnjaki, ki so vladi svetovali uvedbo tako škodljivih ukrepov. Strokovni svet vlade za šport je že pred mesecem dni pozval oblastnike, naj športnih programov v primeru zaostritve epidemije nikakor ne zapirajo, saj bo nastala nepopravljiva škoda. Športna sfera opozarja na sistematično ignoriranje predlogov, ki prihajajo z vrst kompetentnih ljudi po akademskih kriterijih in strokovnem znanju.