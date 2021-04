Po opravljenem ogledu so na policiji tudi znižali še vedno nestrokovno oceno materialne škode. V četrtek so namreč poročali, da je bilo v požaru za vsaj 80.000 evrov škode, danes pa so oceno skoraj prepolovili na 45.000 evrov.

Do požara v naselju Lancova vas v občini Videm je prišlo v sredo malo po 21. uri zvečer, ko je zagorela mansarda stanovanjskega objekta. Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, so ogenj pogasili prostovoljni gasilci društev Tržec, Sela in Videm pri Ptuju.

Gasilci so objekt pregledali s termovizijsko kamero ter ga začasno sanirali, pri posredovanju pa je bila lažje poškodovana ena oseba, ki so jo predstavniki ptujske nujne medicinske pomoči oskrbeli na kraju dogodka.