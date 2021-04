Opozicija skuša Janšo spodnesti z ustavnimi sredstvi

Opozicijske stranke LMŠ, SD, Levica in SAB v ustavni obtožbi očitajo predsedniku vlade Janezu Janši vrsto nezakonitosti in neustavnosti. Z odklonitvijo nabave cepiva, s posegi v medije, zlasti v STA, s pritiski na tožilstvo, preprečevanjem referenduma in ogrožanjem voda naj bi kršil več členov ustave, zato predlagajo njegovo razrešitev.