Delež pozitivnih PCR testov je bil 21,8-odstoten, kar je za 1,9 odstotne točke manj kot v sredo. So pa v četrtek potrdili 166 okužb manj kot v sredo, ko je bilo sicer opravljenih 269 PCR testov več. Prav tako so v četrtek opravili 17.907 hitrih testov.

V bolnišnicah zdravijo tri covidne bolnike manj kot dan prej, na intenzivni negi pa je deset covidnih bolnikov več. Iz bolnišnic so odpustili 53 bolnikov s covidom-19, umrlo pa jih je še devet, kar je dva več kot v sredo.

Sedemdnevno povprečje se je v primerjavi z dnevom prej povečalo za 21. 7-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev trenutno znaša 341. Najvišja je v goriški, savinjski in obalno-kraški regiji. 14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev pa trenutno znaša 634 in je prav tako najvišja v goriški regiji, sledita savinjska in koroška regija. Podatki tako 7- kot tudi 14-dnevne pojavnosti so najboljši v Posavju in Pomurju.

Trenutno je v državi 13.629 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom, navaja Sledilnik za covid-19.