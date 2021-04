Komisija ministrstva za okolje in prostor je ob tehničnem pregledu ugotovila, da je novi plinski blok izveden skladno z gradbenim dovoljenjem, pri čemer so bili upoštevani vsi pogoji in ukrepi, ter da je dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja izdelana skladno s predpisi. Glede na izid tehničnega pregleda je za novi plinski blok odrejeno šestmesečno poskusno obratovanje, v sklopu katerega bodo izvedli tudi prve meritve obratovalnega monitoringa. Sledila bosta pridobitev uporabnega dovoljenja in začetek rednega obratovanja.

Štiričlanska komisija ministrstva za okolje in prostor je pregledala dokumentacijo in dejansko stanje, poudarek pa je bil na podrobnem pregledu dokazil o kakovosti vgrajenih inštalacij, opreme, materialov in dokumentacije izvedenega stanja, so še zapisali v Tebu.