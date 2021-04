V soboto se bo delno razjasnilo, najkasneje na jugovzhodu. Čez dan bo v notranjosti Slovenije spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo povečini sončno in hladno, pihal bo veter vzhodnih smeri. V ponedeljek bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan se bo v zahodni, popoldne pa tudi v osrednji Sloveniji pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, ob morju jugo.

Vremenska slika: Hladna fronta se od severa pomika nad Slovenijo. Nad naše kraje je s severovzhodnimi vetrovi začel dotekati hladnejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo predvsem v sosednjih krajih Hrvaške, Avstrije in severovzhodne Italije prehodno deževalo, do jutra bo dež, razen južno od nas bo dež ponehal. Ob severnem Jadranu bo zapihala burja. V soboto bo na Hrvaškem sprva še deževalo, drugod se bo že zjasnilo. Čez dan se bo delno razjasnilo tudi na Hrvaškem, sredi dneva in popoldne bo še nastalo nekaj ploh. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna do močna burja.