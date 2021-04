45-letnemu belcu Chauvinu sodijo zaradi umora 46-letnega temnopoltega Floyda maja lani med poskusom aretacije v Minneapolisu. Chauvin je Floydu več kot devet minut klečal na vratu in tožilstvo skuša poroto prepričati, da ga je ubil. Odvetniki obtoženega pa skušajo poroto prepričati, da je Floyd umrl zaradi mamil, težav z zdravjem in povišanega adrenalina.

Floyda so skušali aretirati, ko je v trgovini kupil cigarete s ponarejenim bankovcem za 20 dolarjev. Prodajalec v trgovini je že pričal, da se mu je zdelo, da Floyd ne ve, da je plačal s ponarejenim bankovcem, saj je deloval, kot da je pod vplivom mamil.

Tožilci so belo Courtney Ross pripeljali na klop za priče, da pojasni zadevo okrog mamil, predvsem pa, da pokojnika počloveči, da ne bo le statistika. Povedala je, da sta se srečala leta 2017 v zavetišču za brezdomce, kjer je obiskovala očeta svojih sinov.

Bila je razburjena in Floyd, ki je bil tam varnostnik, je pristopil k njej in se zapletel v pogovor ter ji predlagal, da skupaj molita. To jo je zelo ganilo in sta se potem videla znova. Oba sta imela težave s sredstvi za lajšanje bolečin. Ona zaradi bolečin v vratu, on zaradi bolečin v hrbtu. Skupaj sta jemala zdravila na recept, ko je teh zmanjkalo, pa sta se znašla na ulici.

Floyd naj bi bil nekaj časa med pandemijo novega koronavirusa čist, vendar pa je začel dva tedna pred smrtjo spet jemati mamila. Chauvinov odvetnik je zaslišanje izkoristil, da pri porotnikih vzbudi dvom v vzrok Floydove smrti.

Zaslišana sta bila tudi dva reševalca, ki sta povedala, da Floyd ob njunem prihodu na kraj dogajanja ni imel več srčnega utripa. Povedala sta tudi, da je bilo ozračje precej napeto in da sta Floyda hitro dala v reševalno vozilo in ga odpeljala proti bolnišnici. Med potjo sta ga skušala oživeti, vendar se ni odzival.

Aretaciji in Chauvinovemu pritiskanju s kolenom na Floydov vrat je bilo priča okrog 15 ljudi, ki so policista pozivali, naj neha, saj duši človeka. Floyd je ponavljal, da ne more dihati in ob koncu je iz obupa klical na pomoč mamo. Njegova smrt je po ZDA sprožila proteste proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi, ki so se ponekod sprevrgli v nasilje in uničevanje.