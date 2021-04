Denver (30-18) je v obračunu večera v gosteh ugnal tretjeuvrščeno moštvo zahodne konference. S tem so se na lestvici zahoda približali Clippers (32-18), ki so tokrat zatajili v prvi četrtini. Nuggets so jo dobili z 11 točkami razlike in prednost nadzorovali do zadnje četrtine, ko so se tekmeci tri minute pred koncem približali na vsega tri točke.

Nato je Jamal Murray dosegel pet od zadnjih desetih točk Denverja za 30. zmago v sezoni. Murray je bil s 23 točkami najboljši strelec Nuggets, 20 jih je dodal Michael Porter mlajši. Pri Clippers je Kawhi Leonard 24 točkam dodal še 12 skokov.

Miami (25-24) je na vzhodu prišel do tretje zaporedne zmage in petega mesta na lestvici. Tokrat brez pomoči Dragića. Ljubljančan je dobil prosto po odločitvi trenerja Erika Spoelstre. Pri Miamiju v zadnjem delu rednega dela po Dragićevih težavah s hrbtom ne želijo tvegati v napornem ritmu tekem, je pa trener potrdil, da bo Dragić na naslednji tekmi v soboto proti Cleveland Cavaliers zagotovo zaigral.

Vročica je v tesnem obračunu z Warriors (23-25) do odločilne prednosti prišla v zadnji četrtini po delnem rezultatu 12:3 za plus 12. Do konca so le še nadzorovali položaj na parketu. Statistično je bil najboljši posameznik na tekmi Stephen Curry s 36 točkami za Golden State. Temu je dodal še 11 skokov. Pri Miamiju so trije košarkarji presegli 20 točk, in sicer Jimmy Butler (22), Duncan Robinson (21) in Tyler Herro (20), medtem ko se je Bam Adebayo ustavil pri 19 točkah, 10 skokih in 8 podajah.

Na vzhodu je po dveh zaporednih porazih slavila Philadelphia (33-15), ki je bila s 114:94 boljša od Cleveland Cavaliers (17-31). S tem so 76ers še naprej zmago za Brooklyn Nets (34-15), ki zasedajo vrh vzhodne konference in so danes kljub odsotnosti Jamesa Hardna in Kevina Duranta zanesljivo s 111:89 ugnali četrto najboljše moštvo vzhoda Charlotte Hornets (24-23).

Na preostalih tekmah so košarkarji Atlanta Hawks (24-24) s 134:129 ugnali San Antonio Spurs (24-22). Ob koncu dvoboja, ki se je razpletel po dveh podaljških je blestel Trae Young. V zadnjih minutah zadnje četrtine in v obeh podaljških je dosegel 22 od 28 točk. Pri 28 točkah sta se ustavila tudi Clint Capela in Bogdan Bogdanović. Orlando Magic (17-31) so po enem podaljšku ugnali New Orleans Pelicans (21-26) s 115:110.

Ob porazu Washington Wizards (17-30) proti Detroit Pistons (14-34) z 91:120 je še četrti trojni dvojček zapovrstjo dosegel Russell Westbrook. Tokrat se je ustavil pri 16 točkah, 11 skokih in 12 podajah. Pri Detroitu je 31 točk dosegel Josh Jackson.