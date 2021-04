Tragikomično je, da ne samo vlada, temveč tudi strokovna skupina misli, da se Slovenci najbolj množično družijo na zabavah, čeprav analize kažejo, da se ljudje daleč najbolj množično družijo na delovnem mestu, od koder prinesejo okužbo domov, okužijo zdravega člana družine, ta pa okužbo prenese na svoje delovno mesto. Glede na to, da sedanja zapora ne velja za gospodarstvo, bo več sto tisoč ljudi še vedno odhajalo na svoja delovna mesta in se družilo z drugimi zaposlenimi. To pomeni, da sedanja zapora širjenja okužbe ne bo ustavila, temveč v najboljšem primeru omejila.