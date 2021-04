Madžarski premier Viktor Orban je včeraj na dvournem srečanju v Budimpešti gostil poljskega premierja Mateusza Morawieckega in voditelje italijanske Lige Mattea Salvinija. S somišljeniki, s katerimi deli ideološko podstat, je iskal načine preoblikovanja evropske desnice, kar je sicer že napovedal po odhodu svoje stranke Fidesz iz Evropske ljudske stranke (EPP). Kakšna naj bi bila ta pot preoblikovanja desnega evropskega političnega prostora naprej, po včerajšnjem srečanju v Budimpešti ni jasno. Trojica se je dogovorila, da se bo vnovič srečala maja. »Predlagamo se kot alternativno zgodovinsko jedro proti levici,« je dejal Salvini in napovedal, da se jim bodo na drugih srečanjih pridružili še predstavniki drugih strank, vlad in civilne družbe.

»Z renesanso do nove Evrope« Kot je po srečanju dejal Orban, je bil to le prvi postanek na njihovi dolgi poti. Ustvariti želimo evropsko renesanso, s katero bi premagali zdravstveno in ekonomsko krizo, je pristavil Salvini in ocenil, da je upravljanje pandemije pokazalo na neučinkovitost političnih elit. Krščanskim demokratom, ki v Evropi nimajo pravih zastopnikov, želijo dati glas, je dodal nad politično samoto po odhodu iz EPP očitno še vedno zagrenjeni Orban. Trojica se je po njegovih besedah strinjala o skupnih vrednotah in pogledih: podpirajo čezatlantske zaveze, tradicionalno družino, nasprotujejo pa komunizmu, antisemitizmu in nezakonitim migracijam. Konkretnih oblik povezovanja trojica včeraj ni najavila. Tako ostaja odprto, ali bodo poskušali v evropskem parlamentu oblikovati skupno politično skupino ali pa bodo napovedano »renesanso« oziroma »preoblikovanje evropske desnice« nadaljevali iz različnih političnih skupin. O skupnem zavezništvu populistov, suverenistov in skrajnih desničarjev se je sicer razmišljalo že pred prejšnjimi evropskimi volitvami. Toda do njegove realizacije ni prišlo.