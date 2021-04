V Krščansko demokratski (CDU) in Krščansko socialni uniji (CSU) bo med veliko nočjo in binkoštmi padla odločitev, kdo bo na septembrskih zveznih parlamentarnih volitvah skupni kanclerski kandidat: ali 60-letni novi voditelj CDU Armin Laschet, ki je tudi ministrski predsednik Severnega Porenja - Vestfalije, ali pa 54-letni voditelj CSU Markus Söder, ki je tudi ministrski predsednik Bavarske.

Zaradi slabega vodenja zdravstvene krize in korupcijskih afer pa šest mesecev pred volitvami ne kaže najbolje ne prvim ne drugim. Še februarja je stranki podpiralo od 35 do 37 odstotkov Nemcev, zdaj samo še od 25 do 28 odstotkov. Zeleni, ki so že krepko čez 20 odstotkov, pa se že nadejajo, da jim bo pripadel kanclerski položaj.

Grožnja kanclerke Merklove Sestrski stranki zdaj še dodatno slabi spor glede koronapolitike med osrednjo vlado in zveznimi deželami, kar slabo vpliva tudi na boj proti pandemiji. Laschet, ki je bil doslej izjemno zvest kanclerki Angeli Merkel in je na primer leta 2015 podprl njeno odprtje mej za milijon sirskih beguncev, na čelu svoje deželne vlade podobno kot večina drugih ministrskih predsednikov noče ubogati, ko kanclerka zahteva strožje ukrepe v zveznih deželah. Merklova ga je v nedeljo v televizijski pogovorni oddaji Anne Will posredno napadla, ko je kritizirala »nekatere ministrske predsednike zveznih dežel«, ker ne sprejmejo strožjih ukrepov, ki bi morali avtomatično veljati ob več kot 100 novookuženih na 100.000 prebivalcev na dan. Zagrozila je s posegom zvezne vlade: »Ne bom mirno gledala, da imamo 100.000 okuženih na dan.« Gre za številko, ki jo napoveduje Inštitut Roberta Kocha, če ne bo strožjih ukrepov. Sicer je bilo v sredo novookuženih 24.300.

Prerivanje med kanclerskima kandidatoma Laschet pa je v torek kot novi voditelj CDU izjavil: »Tako ne gre več naprej!« Kot opozicijski politik je kritiziral kanclerkino vodenje boja proti pandemiji in osebno ravnanje nekaterih, kar je po njegovih besedah omajalo zaupanje v CDU in CSU. S tem je namignil na afero z maskami, zaradi katere so marca štirje poslanci zapustili CDU/CSU. »Država in uprava bi morali biti bolj digitalizirani, hitrejši in učinkovitejši,« je še dejal. To je izkoristil tekmec v boju za kanclerja Söder: »Zelo nenavadno je, da se voditelj CDU pol leta pred volitvami prepira s kanclerko iz CDU.« Söder je v sredo skupaj z Winfriedom Kretschmannom, ministrskim predsednikom Baden - Württemberga – še ene zvezne dežele, ki jo je tako kot Bavarsko pandemija z velikim številom mrtvih močno prizadela – napisal pismo, v katerem opozarjata, da je situacija »resnejša, kot se zdi«. Zahtevata strogo zaprtje na ozemljlu celotne države. Ker je Kretschmann član Zelenih, bi bilo v primeru Söderjeve zmage v boju za kanclerskega kandidata to pismo lahko zametek morebitne prihodnje koalicije med CDU/CSU in Zelenimi. Vsekakor je Laschetovo nasprotovanje Merklovi tvegano, ker ji je, kot kaže zadnja anketa ZDF, še vedno naklonjenih 75 odstotkov Nemcev. Večina Nemcev pa je naklonjena tudi strožjim ukrepom.