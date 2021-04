Zapiranje šol in vrtcev: dobre rešitve ostale na papirju

Slovenija je znova zaprla šole in vrtce. Izkušnje in opozorila iz bližnje soseščine razkrivajo, da bi takšen drastičen ukrep lahko nadomestili s pravočasno uvedbo sistematičnega, pogostega testiranja otrok in mladostnikov ob kombinaciji inovativnih metod odvzema brisov. Na primer z grgranjem.