Povsem brez sramu in kančka spoštovanja do pokojnih je bila dvojica, ki ju je ameriška zvezna policija FBI prijela v torek. Petdesetletni Willie Garcon in 66-letni Charles McFadgen, nekdanja uslužbenca mesta New York, naj bi namreč zlorabila svoj položaj in okradla mrtve. Kot tehnika mestne mrtvašnice sta namreč imela dostop do osebnih predmetov pokojnih, in tako naj bi se dokopala do njihovih bančnih in kreditnih kartic, s katerimi sta si privoščila sicer njima nedosegljive »priboljške«.

Znamke in burgerji

Petdesetletni Willie iz Brooklyna naj bi od maja 2018 pa do julija lani v glavni mrtvašnici mesta New York delal kot tehnik za obdukcije. Za letalsko vozovnico do Floride, klimatsko napravo, kazen za napačno parkiranje in še kaj naj bi zapravil okoli 6500 dolarjev denarja štirih mrtvih. Računal je, da se zaradi nenadnih stroškov v kratkem času ne bo pritožil nihče. Njegov nekaj let starejši kolega iz Bronxa pa naj bi pokojne opetnajstil za kar 13.500 dolarjev. Ob aretaciji je policistom dejal, da je nekaj kartic od sodelavcev dobil že leta 2016, dodatnih šest pa še kot darilo ob upokojitvi. Največ denarja naj bi zapravil za pohode po restavracijah verige hitre hrane McDonald's in za znamke.

»Obtožena sta imela dolžnost, da za trupla poskrbita z največjo mero spoštovanja, enako je veljalo za njihove osebne predmete,« je v izjavi za javnost izpostavil newyorški tožilec Mark Lesko. »A sta namesto tega predrzno ukradla stvari pokojnikov in se s tem polastila njihovega denarja,« je še dodal. Upa, da bosta aretaciji svarilo za vse koruptivne, pokvarjene uslužbence mesta, ki da bodo sčasoma že odgovarjali za svoja kriminalna dejanja. Če bosta spoznana za kriva, jima grozi do deset let zapora.