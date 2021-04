Na kranjskem mestnem pokopališču v teh dneh brnijo gradbeni stroji, saj urejajo novi del pokopališča, ki bo namenjen klasičnim pokopom. »Na lokaciji, kjer bo vzpostavljeno novo grobno polje za klasične pokope, potekajo večinoma zemeljska dela. Strojno odstranjujejo zgornjo plast zemlje in konglomerat do globine dveh metrov, izkopani material pa nadomeščajo z novo zemljino, ki se bo postoma utrjevala. Dela bodo ob ugodnih vremenskih razmerah zaključena predvidoma do sredine aprila,« so sporočili na Mestni občini (MO) Kranj.

Za obiskovalce, ki se na velikem kranjskem mestnem pokopališču težje orientirajo, pa na MO Kranj pripravljajo novost, s katero bodo lažje našli izbrani grob. »V pripravi je digitalni kataster pokopališča in spletni iskalnik grobov za občane. Za namen katastra je predvidena izdelava natančnega letalskega posnetka pokopališča,« pravijo na MO Kranj. Spletni iskalnik grobov že uporabljajo na nekaterih drugih pokopališčih v Sloveniji, pri čemer je za usmeritev do groba pokopane osebe treba v iskalnik vnesti zgolj ime oziroma priimek pokojnika.

Kot so na MO Kranj še pojasnili za Dnevnik, bo na novem delu Mestnega pokopališča Kranj po zaključku del na voljo 190 enojnih grobov, namenjenih klasičnim pokopom. »Širitev bo predvidoma zadoščala za obdobje dobrih deset let,« so dodali. V načrtu pa so v prihodnje še druga dela na tem kranjskem pokopališču. »Na objektu pred glavnim vhodom je predvidena izolacija objekta in zaključni sloj do vhoda v čajno kuhinjo, kjer bodo sočasno zamenjali okna. V načrtu pa je tudi postavitev nove fontane,« pojasnjujejo na MO Kranj.

Redarji ne zaznavajo kršitev

Pred časom smo v Dnevniku poročali, da kranjsko mestno pokopališče ni le prostor počitka mrtvih in ohranjanja spomina nanje, pač pa je pogosto tudi bližnjica, po kateri se prebivalci bližnjega naselja sprehodijo do trgovin. Najemnike grobov je to močno zmotilo. Prepričani so, da obiskovalci z nakupovalnimi vrečkami iz bližnjega trgovskega centra, sprehajalci s kužki in celo kolesarji, uporabniki rolk in skirojev, ki pokopališke poti uporabljajo za bližnjico, ne sodijo na takšen kraj. Na to je pristojne opozorila tudi mestna svetnica Irena Dolenc.

Na MO Kranj so nam takrat pojasnili, da bodo težave med drugim skušali odpraviti s pogostejšimi nadzori medobčinskih redarjev. Slednji so že takrat ugotovili zelo malo kršitev, saj se potencialni kršitelji, ko vidijo uniformirane redarje, vedejo v skladu s pokopališkim redom. Zato nas je zanimalo, kakšno je trenutno stanje. »Medobčinski redarji še vedno redno opravljajo nadzore na pokopališču, kršitev pa niso ugotovili,« so na MO Kranj na naše vprašanje odgovorili tudi tokrat. Pripravljajo pa novost, ki naj bi preprečila kršitve tudi v času, ko redarjev ni na pokopališču ali v njegovi okolici. »Za prihodnje leto načrtujemo ureditev kritičnega prehoda na mestno pokopališče pri trgovskem centru in stanovanjskem naselju. Tu je predvidena odstranitev nizke kovinske ograje, zamenjala pa naj bi jo višja ter vrtljiva vrata, ki bodo preprečevala vstop kolesarjem in motoristom,« pojasnjujejo na MO Kranj.