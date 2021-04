Vidimo, da se je donosnost desetletne ameriške obveznice v letošnjem letu povzpela že na 1,7 odstotka. Še na začetku leta se je gibala okoli enega odstotka. Ta premik je že povzročil visoke padce predvsem hitro rastočih podjetij. Cene omenjenih delnic so po sicer visoki rasti v zadnjem letu upadle od 30 pa do 50 odstotkov. Se pa v zadnjem tednu tudi v tem segmentu vzpostavlja določeno dno. Situacijo je nekoliko umiril Fed, ki je zagotovil nizke obrestne mere. Umirila se je tudi rast donosnosti desetletne ameriške obveznice. Vseeno pa je pri hitro rastočih podjetjih še potrebna previdnost, saj se pričakuje, da se bo vsesplošna ekonomska aktivnost ob vedno več cepljenih še izboljšala, kar lahko prinese še nekoliko nižje cene obveznic.

Za prestale segmente kapitalskih trgov obrestna mera do 2,5 odstotka večjih implikacij v preteklosti ni imela. Še več, nakazuje na bolj normalno okolje. Vidimo, da so obeti za letošnje leto še naprej pozitivni, vstopili pa smo tudi v april, ki je zgodovinsko zelo dober mesec za delniške naložbe. V povprečju delnice pridobijo okoli dva odstotka. Vidimo, da se v notranjosti trga dogaja veliko, na površini pa delnice še naprej pridobivajo vrednost. Predvsem je to pomembno za male vlagatelje, da ne stavijo na bolj tvegane naložbe, ampak se držijo svoje naložbene strategije in so na delniških trgih vedno investirani, korekcije pa izkoristijo predvsem za nakupe.