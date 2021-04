Projekt PoLJUBA, prek katerega več organizacij z Javnim zavodom Krajinski park Ljubljansko barje na čelu skrbi za obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju barja, se bo podaljšal, razlog za to pa je epidemija. Sprva je bilo načrtovano, da bo 4,1 milijona vreden projekt, ki ga v 80 odstotkih financira evropski sklad za regionalni razvoj, preostalih 20 odstotkov pa prispeva država Slovenija, trajal do konca letošnjega leta, a ga bodo podaljšali do 30. septembra 2023. Projekt bo tako trajal pet let in devet mesecev.

»Podaljšanje je bilo omogočeno, ker so nam zaradi virusa nekatere aktivnosti zastale, za nekatere stvari pa nismo pravočasno dobili dovoljenj. Poleg tega nam finance omogočajo, da projekt podaljšamo za dve vegetacijski sezoni. V daljšem času bomo lahko več dosegli, zato bo učinek večji,« je povedala vodja projekta Anja Oven in dodala, da ustvarjajo pogoje za to, da se bodo populacije ogroženih vrst lahko povečale tudi po koncu projekta. »Po koncu projekta PoLJUBA se aktivnosti ne bodo končale. Nadaljevale se bodo z novimi projekti ali s pomočjo kmetov. Veliko se pogovarjamo s kmeti, da bi v okviru skrbniških pogodb na naših zemljiščih nadaljevali prilagojeno košnjo oziroma upravljanje zemljišč,« dodaja.

Anja Oven pravi, da bodo nadaljevali s prilagojenim upravljanjem zemljišč glede na različne habitatne tipe – košnjo, mulčenjem, odstranjevanjem invazivnih vrst, obnavljali bodo mejice… Za eno sezono so podaljšali tudi obnavljanje jarkov za kačjega pastirja koščični škratec, pridobili pa so čas tudi za gojenje barjanskega okarčka, metulja, ki ga bodo še naprej prenašali v populacijo, ki so jo ustvarili v Iškem morostu. Prav ponovna naselitev barjanskega okarčka je eden od dosežkov, na katere so izvajalci projekta najbolj ponosni.