Ampak ostanimo pri aprilu. Drži se ga sloves meseca, ko je vreme tako, da ne vemo, kakšno bo. No, vemo, seveda, da se bo hitro spreminjalo, »april ima sedem vremen na dan«, pravi ljudski pregovor, skratka, dežnik se večkrat lahko zmoči in posuši v enem dnevu. Seveda je v tem veliko pretiravanja, tega se verjetno vsi zavedamo, a take in podobne stereotipe pač sprejemamo. Aprilsko vreme je neresno, brez karakterja. Ne ve, kaj bi s sabo. Enkrat bi, drugič ne. Vsaj tako si ga predstavljamo in pričakujemo, da tako bo. A z vremenom je križ! Obnaša se nepredvidljivo, še bolj kot aprilsko vreme. Kar je neke vrste absurd. Ampak tako je. Tudi aprila je lahko vreme stabilno, niti ne preveč spremenljivo.

In kaj povzroča tako spremenljivost aprilskega vremena? Sonce. Sočna energija poganja vremenske procese. Pozimi je te energije bolj malo na voljo, zato je vreme manj spremenljivo. Seveda je prehod iz zimskega v pomladni oziroma poletni tip vremena postopen, tu enakonočje ne igra večje vloge, nekaj pa vseeno. Več ko je energije v nekem sistemu, bolj poskočen je, več se lahko dogaja. Aprila labilnost ozračja povečuje še hladni zrak v višinah, ki se, ko se bližamo poletju, vendarle redkeje pojavlja nad našimi kraji. Ker pa so zračni tokovi muhasti, se lahko zgodi, da tudi aprila nad nami vztraja stabilna zračna masa in v takih primerih z »aprilskim« vremenom ni nič. Je pa dostikrat majsko vreme še bolj spremenljivo, a takrat so pojavi intenzivnejši, zato se, če vas zmoči majska nevihta, ne posušite tako hitro, kot če vas kratka aprilska ploha.