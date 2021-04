Najboljše, kar “tovarna zvezd” lahko ponudi

Sklepni turnir letošnje izvedbe ameriškega študentskega prvenstva v košarki (NCAA) bo postregel z izjemno košarko, saj sta se med finalno četverico uvrstila tudi oba prva favorita, univerzi Gonzaga in Baylor. Kljub koroni kaže, da bodo Američani po lanski prekinitvi to drugo največjo športno prireditev (za Super Bowlom) zgledno izpeljali do konca, tudi z gledalci na tribunah.