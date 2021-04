Ni res, da tuji mediji samo kritizirajo Janševo politiko. To je zarota. Zaroto slovenskih levičarskih medijev in njihovih udbaških botrov dokazuje izbor novic iz svetovnih medijev, ki smo jih izbrskali za vas.

a.) Beloruska televizija, ki 24 ur na dan hvali Lukašenka, je sporočila: »Ob tem, ko nas cela Evropa obsoja, je slovenski predsednik vlade dokazal, da ravnamo prav. Proteste je treba ustaviti s policijsko represalijo, sovražnike poslati pred sodnike, kritične medije pa ukiniti.«

b.) Kitajski mesečnik Komunist v članku Slovenski rdeči brat hvali Janšo z eno napakico, saj zapiše: »To, da Janšo v Sloveniji primerjajo s Titom, slovenskemu premierju ni všeč, bi pa moral na to biti ponosen.« Pišejo, kot da ne vedo, da goreči titoist sedaj pljuva po Titu in ga ima za zločinca. Saj Tito ni bil zločinec, dokler je bil živ. Mar ne, slovenski rdeči brat? Spomnim se Janševega gorečega nagovora mladini, kot vabila za pohod na proslavo v Jajce: »Mladi smo bili vedno revolucionarni in na nas leži naloga, da naprej razvijamo našo samoupravno socialistično družbo, da jo gradimo na revolucionarnih temeljih, temeljih marksizma.« Bravo, Janša. Ne razumem pa, zakaj so ga, tako vdanega, vrgli iz partije? Njegova prošnja za ponovni sprejem ni zalegla. Naj napiše še eno. Ah, ne. Verjetno se sramuje svojega početja iz tistega obdobja. Res je. Se bo kdaj sramoval svojega početja iz sedanjega obdobja?

c.) Severnokorejski portal Naš Kim Jong Un je v članku Grdi napadi na našega prijatelja zapisal: »Grozljivo je, da pri tem sodelujejo nekdanji komunisti s Kučanom na čelu, ki so izdali partijo, komunizem, socializem in Jugoslavijo. V primerjavi z našo politiko je Janša sicer amater, a ni veliko voditeljev po svetu, ki bi se vrnili k starim preizkušenim metodam. Če bo tako nadaljeval, ni izključeno, da bomo do te mere poglobili odnose, da bomo Sloveniji prodali kakšno balistično raketo. Računamo na Janševo sodelovanje, saj je izkušen v orožarskih poslih.« Portal omenja tudi možno odobritev posojila SDS, če bi bosanski viri usahnili. Vpliv Slovenije bi se povečal in novinarski napad na Janšo bi izostal. Naj poskusi novinarka hiše Politico Lili Bayer še enkrat kritizirati našega Janšo, pa bi poleg žaljivega tvita lahko dobila še balistično raketo na glavo. Kaj bi potem nastalo, raje ne mislim.

d.) Neodvisni madžarski tednik Orbanov svet (Mi še nimamo neodvisnega tednika Janšev svet) v dolgem članku ocenjuje, da bosta Janša in Orban s pomočjo Poljske oblikovala takšno novo, prenovljeno in desno usmerjeno evropsko skupnost, v kateri ne bo prostora za levičarje, migrante, Žide, multikulturalizem, LGBT (lezbijke, geji, biseksualci, transseksualci) in druge skupine, ki ogrožajo nacionalno suverenost in krščanske vrednote. Pod takšen »moj boj« bi se celo Hitler podpisal. Imel bi sicer nekaj pomislekov glede krščanskih vrednot, saj je bil pogan. Drugo pa so itak preplonkali od njega. Za spodbudo temu načrtu dodajmo, da po mnenju Orbana še ni jasno, kateri državi pripada Prekmurje. O tem se bosta z Janšo še pogovorila.

e.) Kaj pravi mjanmarski dnevnik Glas vojaškega udara, ki je podrejen vojski? »Potem ko je sam osamosvojil državo sredi Evrope, se je Janša zrelo lotil še enega pogumnega projekta – oblikovanja druge komunistične republike. A postoriti bo moral še marsikaj, če želi prevzeti popolno oblast.« Vidite! To je uravnoteženo obveščanje javnosti. Zakaj bi tajili, če pa dober glas seže v deveto državo. Tudi tam vedo, kdo je osamosvojil Slovenijo in kdo želi prevzeti popolno oblast. Vsi bodo prej kot mi vedeli, da drsimo v diktaturo.

Prav nam je, šleve.

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani