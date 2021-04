Najbolj bizarna je bila laž Tonina, da je vlada v celoti upoštevala priporočila in predloge svetovalne skupine, o čemer da se lahko prepričamo z ogledom posnetka javnega sestanka pri predsedniku Pahorju. V odgovor je Igor Bergant Toninu dvakrat navedel izjavo vodje svetovalne skupine dr. Mateje Logar, da oni niso predlagali nošenja mask na prostem, temveč je to storila vlada. Tonin se je s svojimi sprenevedanji po zaslugi odličnega Berganta popolnoma osmešil.

Pred nekaj dnevi je Tonin v svojem nastopu na televiziji ravno tako zavajal, ko je na vprašanje, zakaj se je Slovenija odpovedala 900.000 odmerkom cepiva Pfizerja in Moderne, izjavil: »Pustimo to. To je preteklost, pogovarjajmo se raje o prihodnosti.«

Sicer pa je že ustaljena praksa, da politiki koalicijskih strank pridejo na televizijo in se pred gledalci neposredno sprenevedajo ob delikatnih vprašanjih. Novinarji pa tega včasih ne znajo ali nočejo presekati. A danes si bodo samo pokončni novinarji ustvarili kapital za prihodnost.

Petra Lužnik, Ljubljana